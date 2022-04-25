Bursa'da uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ne eğitim uçağı düştü. Uçağın evlerin arasına düştüğü görüldü. Kaza bölgesinde yangın çıktı.

Gelen ilk bilgilere göre uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi'nde Yunuseli Havaalanı'na yakın bir bölgede tek motorlu uçağın düşmesine ilişkin yaptı, uçaktaki pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

Pilotların Furkan Ökten ve Murat Avşar olduğu öğrenildi.

DHA

BEŞ ARAÇ YANDI

Mahalle muhtarı mahallede can kaybının bulunmadığını ve 5 aracın yandığını açıkladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." açıklamasını yaptı.

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Bursa Büyükşehir İtfaiyesi olay yerinde yangına müdahale ediyor.

TEKNİK SEBEPLERLE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi'nde Yunuseli Havaalanı'na yakın bir bölgede tek motorlu uçağın düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz konu araştırılacak. Sivil bir eğitim uçağıydı. 2 kişi vardı içinde pilotlarımız vefat etti. 2 evde ve 2 araçta hasar oluştu."

OYNAT 00:16 Bursa'da tek motorlu uçağın düştükten hemen sonra kaydedilen görüntüler Bursa Yunuseli Havaalanından kalkan tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra teknik bir arıza nedeniyle evlerin arasına düştü. Eğitim uçağında bulunan pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra kaydedilen görüntüler amatör kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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