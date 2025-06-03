Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e tutuklama talebi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında, 31 Mayıs'ta gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifade verme işlemleri tamamlandı.
Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Akgün'e yönelik suçlamalar
Soruşturma kapsamında Hasan Akgün'e yöneltilen suçlamalardan bazıları şöyle:
"İnşaat firmalarına baskı yaparak rüşvet ve çıkar sağlama, imar izinleri ve iskan süreçlerinde maddi menfaat temini, müteahhitleri, bir basketbol takımına bağış yapmaya zorlayarak ruhsat ve iskan işlemlerini kolaylaştırma"