Gündem Büyükçekmecede 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı
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İstanbul Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı

Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 yaşındaki şüphelinin, 473 suç kaydı olduğu tespit edildi. "Yankesicilik" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevi'ne teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları benzer suçlardan 397 kaydı bulunan 10 yaşındaki B.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları benzer suçlardan 397 kaydı bulunan 10 yaşındaki B.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında ilçede 5 kadının çantasından yankesicilik yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları benzer suçlardan 397 kaydı bulunan 10 yaşındaki B.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

  • Şüphelinin babasına ait olduğu tespit edilen aracı takibe alan ve D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde durduran polis ekipleri, araçta bulunan B.G. ile babası Süleyman G., (29) annesi Sinem G. (28) ve yanlarındaki Ferdi D. (38), Sezer F. (27) ve Ecevit G.'yi (44) gözaltına aldı.

Aile değil suç çetesi: 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı
OYNAT 00:56
Aile değil suç çetesi: 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince 10 yaşındaki yankesici ve ailesini gözaltına alındı. B.G.'nin toplam 473 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, babası Süleyman G.'nin 53 suç kaydı, annesi Sinem G.'nin ise 50 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi D.'nin 20 suç kaydı, Sezer F.'nin 26 suç kaydı olduğu belirlenirken, Ecevit G.'nin 7 suç kaydı oluğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü. B.G.'nin annesi Sinem G. ve Sezer F. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Süleyman G., Ferdi D. Ve Ecevit G. bugün adliyeye sevk edildi.

  • Yapılan kimlik sorgularında, B.G.'nin babasının 53, annesinin 50, Ferdi D'nin 20, Sezer F'nin 26, Ecevit G'nin ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

DHA
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları benzer suçlardan 397 kaydı bulunan 10 yaşındaki B.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, B.G. ise savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevi'ne teslim edildi.

4,5 ayda 76 suça karıştığı belirlendi

Maltepe'de 12 Kasım'da Mobil Park Timlerince yakalanan B.G.'nin, o tarih itibarıyla 397 suç kaydının olduğu belirlendi. Yaşı küçük şüphelinin, yaklaşık 4,5 ayda suç sayısını 76 artırdığı öğrenildi.

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