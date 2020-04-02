Büyükçekmece'de 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı

Aile değil suç çetesi: 10 yaşındaki çocuğun 473, annesinin 50, babasının 53 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Büyükçekmece'de yankesicilik olaylarının artış göstermesinin ardından harekete geçen emniyet ekiplerince 10 yaşındaki yankesici ve ailesini gözaltına alındı. B.G.'nin toplam 473 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, babası Süleyman G.'nin 53 suç kaydı, annesi Sinem G.'nin ise 50 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi D.'nin 20 suç kaydı, Sezer F.'nin 26 suç kaydı olduğu belirlenirken, Ecevit G.'nin 7 suç kaydı oluğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü. B.G.'nin annesi Sinem G. ve Sezer F. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Süleyman G., Ferdi D. Ve Ecevit G. bugün adliyeye sevk edildi.