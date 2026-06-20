Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Büyükçekmece'de denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuk boğuldu

Büyükçekmece'de denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuk boğuldu

21:5920/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Büyükçekmece’de halk plajında ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Husari, suda çırpınmaya başladıktan sonra ailesi tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de halk plajında ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailesi tarafından sudan çıkarılan Husari, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bunu gören aile, Husari'yi sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Husari sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Husari, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


#Büyükçekmece
#deniz
#çocuk
#boğulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı Sorgulama Ekranı 2026! 2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları