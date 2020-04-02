Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

'Korona Partisi' olarak adlandırılan eğlenceye katılanlar doktor kıyafetleri giyip ve maske takmışlardı.

Büyükçekmece’de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan Elif K, tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı. Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış bu kişiler ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.

OYNAT Gece hayatını evlere taşıdılar: Büyükçekmece'de bir villadaki partiyi canlı yayınladılar Yetkililer vatandaşlara “evde kalın ve sosyal mesafeye evde dahi dikkat edin< uyarıları yaparken Türkiye'de eğlence hayatının evlerde devam ettiği gözlemlendi. Büyükçekmece'de bir villada verildiği öğrenilen parti, instagram'dan canlı yayınlandı. Yayın devam ederken izleyenlerden birinin 'corona partisi mi' şeklindeki sorusu dikkat çekti.

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Ev hapsi verilmişti

Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü’nün mesaj atarak davet ettiğini, villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, şunları söyledi:

Partiyi düzenleyen kişi, yaptığından pişman olduğunu söyledi.

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