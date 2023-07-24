Büyükçekmece'deki bir bakımevinde kan donduran görüntüler: Bakıma muhtaç hastaya eziyet edip kayda aldılar

Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.
İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevi çalışanlarının paylaşımları izleyenleri dehşete düşürdü.
Bakıma muhtaç hastaya eziyet edip dalga geçtiler
Yatalak hastaya eziyet eden bakımevi görevlisini bir başka kişi dalga geçerek kayda aldı.
Sosyal medyada büyük tepki çekti
Bakıma muhtaç hastaya işkence ederek küfreden vicdansızların çektiği görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.
Bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı.
Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi. Merkezde kalan engelli vatandaşlar, insanca muamele görecekleri bakım evlerine yerleştirilmeye başlandı.
Şahıs gözaltına alındı
Bakıma muhtaç hastaya eziyet eden ve bu anların kaydını aldıran şahıs gözaltına alındı