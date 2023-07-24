Büyükçekmece'deki bir bakımevinde kan donduran görüntüler: Bakıma muhtaç hastaya eziyet edip kayda aldılar

Ataşehir'de özel bir hastanede, yoğun bakımdaki hasta kadının yüzüne para atıp, alay eden ve kötü muamelede bulunan 4 şüpheli 'Beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Alzheimer ve akciğer kanseri olan yaşlı kadının üzerine para atan şüpheli Ali Erata ifadesinde, "Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Tedavi ederken 'mizansen' yollara başvurduğumuz oluyordu" dedi.