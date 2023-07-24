|
Gündem

Büyükçekmece'deki bir bakımevinde kan donduran görüntüler: Bakıma muhtaç hastaya eziyet edip kayda aldılar

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevinde kaydedilen işkence görüntüleri kan dondurdu. Yatalak hastaya eziyet eden bakımevi görevlisini bir başka kişi dalga geçerek kayda aldı. Bakıma muhtaç hastaya işkence ederek küfreden vicdansızların çektiği görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatıldı ve engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi.

17:49 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir bakımevi çalışanlarının paylaşımları izleyenleri dehşete düşürdü.

Bakıma muhtaç hastaya eziyet edip dalga geçtiler

Yatalak hastaya eziyet eden bakımevi görevlisini bir başka kişi dalga geçerek kayda aldı.

Sosyal medyada büyük tepki çekti

Bakıma muhtaç hastaya işkence ederek küfreden vicdansızların çektiği görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.


Bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlattı.

Engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verildi. Merkezde kalan engelli vatandaşlar, insanca muamele görecekleri bakım evlerine yerleştirilmeye başlandı.


Şahıs gözaltına alındı

Bakıma muhtaç hastaya eziyet eden ve bu anların kaydını aldıran şahıs gözaltına alındı


Bu nasıl vicdan: Engelli bakım merkezinde dehşete düşüren görüntü
Bu nasıl vicdan: Engelli bakım merkezinde dehşete düşüren görüntü

Eskişehir’de, 2018 yılında 8 ay kaldığı özel engelli bakım merkezinde vücudunda morluklar, kalçasında kırık olduğu ve hastaneye 12 gün sonra sevk edildiği iddia idelen zihinsel engelli Selim Serdaroğlu’nun ailesi, bakım merkezinde darbedildiğini öne sürerek savcılığa başvurdu. Kamera kayıtlarının incelendiği soruşturma kapsamında aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamanın 2 yıldır sürdüğünü ifade eden ailenin avukatı Özgecan Sırma, davanın karar aşamasına geldiğini ve başka ailelerin canının yanmaması için süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

#İstanbul
#bakım evi
#Büyükçekmece
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı