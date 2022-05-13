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ANKARA

Çağrı var teklif yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göç mevzuatında değişiklik önerip bu konuda Meclis’te özel oturum istese de yasal düzenleme konusunda partisinin milletvekillerinden geçen beş yılda hiçbir teklifin sunulmadığı ortaya çıktı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Çağrı var teklif yok
Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göç mevzuatında değişiklik önerip bu konuda Meclis’te özel oturum istese de yasal düzenleme konusunda partisinin milletvekillerinden geçen beş yılda hiçbir teklifin sunulmadığı ortaya çıktı.

Şentop'a çağrı

Akşener, önceki gün partisinin TBMM Grubu’nda geçici koruma statüsünü ve düzensiz göç hareketliliğini belirleyen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu üzerinde konuşmanın ve gerekli değişikliği yapmanın vaktinin geldiğini söyledi. Akşener, "Bu mesele, bize göre de partiler üstü bir meseledir. O nedenle diyoruz ki gelin, özel bir oturumda ve milletimizin gözleri önünde meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koyalım” diyerek TBMM Başkanı Sayın Şentop'a çağrıda bulundu.

Teklif yok

Akşener, bu çağrıda bulunsa da Meclis kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugüne kadar İYİ Parti Grubu adına herhangi bir adım atılmamış olması dikkat çekiyor. TBMM kayıtlarında, 27. Yasama Döneminin başladığı 2018’den bu yana İYİ Parti Grubu’na mensup 36 milletvekili tarafından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verilen herhangi bir kanun teklifi bulunmadığı belirtildi.

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