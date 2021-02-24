Gündem Çalışmayan aracına sinirlenip ateşe verdi
SAMSUN

Samsun haberleri: Çalışmayan aracına sinirlenip ateşe verdi!

Çalışmayan aracına sinirlenip ateşe verdi!

Samsun’un Terme ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Arıza yapan aracına sinirlenen vatandaş üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yangın söndürülene kadar da aracının başından ayrılmayan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi.
Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi.

Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı.

Samsun’da arıza yapan aracını benzin döküp yakan şahıs, yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı.
Polis ekipleri şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

İFADESİ ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.’ya ’sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı’ gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Kısıtlamada dışarı çıkıp kaza yapan gençlerden ilginç tepki: İnşallah yaşamazsınız!
GÜNDEM
Kısıtlamada dışarı çıkıp kaza yapan gençlerden ilginç tepki: İnşallah yaşamazsınız!

İki otobüs alevler içinde kaldı
FOTOĞRAF 14
Title
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa mahallesi 2.Boyacı Sokakta meydana geldi.
Title
. Edinilen bilgiye göre,, gece saatlerinde park halinde bulunan Selahattin K.’ya ait 16 NK 930 ve 16 NK 753 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Title
Alevler içerisinde kalan otobüsleri gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Title
Polis ekipleri yangının binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı binayı tahliye etti.
Title
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen yaşlı çifte ayakta tedavi uyguladı.
Title
Yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken otobüsler kullanılamaz hale geldi.
Title
Polis ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İki otobüs alevler içinde kaldı
Bursa'da bina önünde park halinde bulunan iki otobüs, alevler içinde kaldı. Alevler geceyi aydınlatırken, yan binada oturan yaşlı çift dumandan etkilendi. Yangın çevre binalara sıçramasına karşı tedbir amaçlı bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçlar, kullanılamaz hale geldi.


Abone Ol Google News
Yakalayacağımhiç aklıma gelmezdi

'Yakalayacağım
hiç aklıma gelmezdi'

​Gökyüzünde fotoğrafladı NASA'ya gönderdi.
ABDde birpolis şiddeti daha!

ABD'de bir
polis şiddeti daha!

​Polisin boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti.
CHP’de muhalif avı

​Parti yönetimi İnce'ye dahil olabilecek potansiyel isimleri iknaya yöneldi.

​Teslim olan PKK'lılar, terör örgütünün FETÖ ile ilişkisini de anlattı.
Anahtarlık görünümlü<br>suikast silahı!

Anahtarlık görünümlü
suikast silahı!

İranlıların evine yapılan baskında ortaya çıktı.
47 ilde<br>dev operasyon

47 ilde
dev operasyon

148 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Tarihi savunma

Tarihi savunma

​Trabzonspor'un etkili performansı dikkat çekiyor.
İki otobüs<br>alevler içinde kaldı

İki otobüs
alevler içinde kaldı

​Binalar tahliye edildi iki kişi dumandan etkilendi.
İnşallah yaşamazsınız!

İnşallah yaşamazsınız!

​Kaza yapan gençlerden gazetecilere ilginç tepki..
Cumhur İttifakı yüzde 53,3

Cumhur İttifakı yüzde 53,3

​'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusuna yüzde 41,7 'AK Parti' dedi.
Meclis parasıyla PKK'ya pul

Meclis parasıyla PKK'ya pul

​HDP'nin, terör örgütünü finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Üç büyükelçi merkeze çekildi, dört ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Boeing 777'ler hangara çekildi

Boeing 777'ler hangara çekildi

​Bu kez de sağ motoru yandı, ABD havacılık devi zor durumda.
İngiliz medyasında <br>terör reklamı

İngiliz medyasında
terör reklamı

​Eş zamanlı skandal, 'bu kadarına da pes' dedirtti.
Elektriğin %10'u rüzgardan

Elektriğin %10'u rüzgardan

​Türkiye'de ocak ayında rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı.
Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

​PKK'nın çıkardığı orman yangınlarının talimatını veren terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.