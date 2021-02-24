Samsun haberleri: Çalışmayan aracına sinirlenip ateşe verdi! Çalışmayan aracına sinirlenip ateşe verdi! Samsun’un Terme ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Arıza yapan aracına sinirlenen vatandaş üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yangın söndürülene kadar da aracının başından ayrılmayan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 09:08 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 09:10 İHA