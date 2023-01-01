Camide alkol aldığı görüntüleri paylaşıp polise meydan okuyan provokatör tutuklandı

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren şahıs, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı, "Allah ile dertleştim biraz. 3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar" notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İslami değerlere açıkça hakaret eden şahsın camideki görüntülerine ise Yeni Şafak ulaşmıştı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.Y.Ö. adlı zanlının ifadesi ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde, “Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi.