Camide alkol içtiği görüntüleri paylaşıp polise meydan okumuştu: İşte o provokatörün görüntüleri

Camide içki içen şahsın güvenlik kamerası görüntüleri.
İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı. 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.
Camide alkol alıp polise meydan okudu
Yeni Şafak görüntülere ulaştı: İşte saniye saniye provokasyon
Zanlının ayakkabılarını çıkararak içeri girdiği, bir süre telefonla oynadıktan sonra köşe noktada skandala imza attığı görülüyor.