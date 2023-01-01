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Camide alkol içtiği görüntüleri paylaşıp polise meydan okumuştu: İşte o provokatörün görüntüleri

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren şahıs, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı, "Allah ile dertleştim biraz. 3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar" notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İslami değerlere açıkça hakaret eden şahsın camideki görüntülerine Yeni Şafak ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, S.Y.Ö. adlı zanlının yakalandığını bildirdi.

22:51 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Camide içki içen şahsın güvenlik kamerası görüntüleri.

Camide içki içen şahsın güvenlik kamerası görüntüleri.

İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı. 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

Camide alkol alıp polise meydan okudu

Provokatör,
"Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım. 3200 küsur caminin kameralarına baksınlar bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim"
dedi.
Pişkin mesajlarına devam eden şahıs,
"3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim"
diye yazdı.



Yeni Şafak görüntülere ulaştı: İşte saniye saniye provokasyon

İslami değerlere açıkça hakaret eden
şahsın camideki görüntülerine Yeni Şafak ulaştı.

Zanlının ayakkabılarını çıkararak içeri girdiği, bir süre telefonla oynadıktan sonra köşe noktada skandala imza attığı görülüyor.

Bakan Yerlikaya paylaştı: Zanlı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR.
" açıklamasında bulundu.


#İstanbul
#Cami
#Alkol
#Reddit
1 saat önce
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