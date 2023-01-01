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Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden pişkin savunma: Ben ateistim cami beni ilgilendirmez

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren şahıs, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı, "Allah ile dertleştim biraz. 3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar" notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İslami değerlere açıkça hakaret eden şahsın camideki görüntülerine ise Yeni Şafak ulaşmıştı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan S.Y.Ö. adlı zanlının ifadesi ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde, “Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi.

Seren Som
17:56 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Camide alkol kullanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Camide alkol kullanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ne giren S.Y.Ö, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı.

'Kondopolos' takma adını kullanan S.Y.Ö., fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

Rezil sözler: "Atatürk'e ekber" dedim cesaretimi topladım

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"3 bin 200 kaydı incelesinler"

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.

İşte rezil yorumlardan bazıları:

Camide alkol alıp paylaştı: Polise kafa tuttu

Provokatör, "Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım. 3200 küsur caminin kameralarına baksınlar bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.



Yeni Şafak görüntülere ulaştı: İşte saniye saniye provokasyon

İslami değerlere açıkça hakaret eden şahsın camideki görüntülerine Yeni Şafak ulaştı.

Zanlının ayakkabılarını çıkararak içeri girdiği, bir süre telefonla oynadıktan sonra köşe noktada skandala imza attığı görülüyor.

Bakan Yerlikaya: Zanlı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR." açıklamasında bulundu.


Pişkin sözler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gözaltına alınan şüpheli S.Y.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki Yerleşkesi'ne getirildi.

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin,
"Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum"
dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#İstanbul
#Ataşehir
#Cami
#Alkol
#Reddit
27 dakika önce
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