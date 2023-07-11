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Çanakkale açıklarında 144 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, özel tekne içinde 144 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla bir zanlı yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

13:02 . 11/07/2023 Salı
AA
144 düzensiz göçmen yakalandı

144 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, özel tekne içinde 144 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla bir zanlı yakalandı.


Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Babakale Balıkçı Barınağı açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu İngiltere bayraklı "Blue Diamond" isimli bir tekne tespit etti.


Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 144 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Teknedeki Mısır uyruklu bir şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.


Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.



#operasyon
#çanakkale
#Sahil Güvenlik
#düzensiz göçmen
19 dakika önce
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