Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu "Risus" isimli yelkenli bir tekne tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-23" botuyla düzenlediği operasyonda, Suriye ve Yemen uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Teknedeki iki şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.