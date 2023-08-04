|
Gündem

Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ekipler yelkenli bir tekneye operasyon düzenledi. Özel tekne içinde 27 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

22:36 . 4/08/2023 Cuma
AA
Operasyonda iki şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyonda iki şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu "Risus" isimli yelkenli bir tekne tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-23" botuyla düzenlediği operasyonda, Suriye ve Yemen uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Teknedeki iki şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


#Çanakkale
#Sahil Güvenlik
#operasyon
#kaçak göçmen
#Bozcaada
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı