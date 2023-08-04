Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

Operasyonda iki şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu "Risus" isimli yelkenli bir tekne tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-23" botuyla düzenlediği operasyonda, Suriye ve Yemen uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Teknedeki iki şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.