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Gündem Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE

Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında 24 Nisan Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

İHA


Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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