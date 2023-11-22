Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında lastik botlarının motoru arızalanıp sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "TCSG-6" botu bölgeye sevk edildi.