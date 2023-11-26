Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 23.00 itibariyle kuzeyden güneye tüm gemi geçişlerine kapatılmıştı. Fırtınanın ve rüzgarın etkisini azaltmasıyla saat 06.45 itibariyle tüm gemi geçişlerine açıldı.