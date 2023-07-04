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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ‘NORTHSEA 1’ isimli Liberya bayraklı tanker makine arızası yaptı. Gemi römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.

08:34 . 4/07/2023 Salı
AA
Gemi, Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

Gemi, Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğundaki "Northsea-1" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Uzunburun mevkisi açıklarında arızalandı.


Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.


Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.




#Çanakkale Boğazı
#gemi
#KEGM
#Kurtarma
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