Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da bulunan Cenin’e son 20 yılın en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Hava bombardımanının ardından 150 zırhlı araç mülteci kampını kuşattı. 16-23 yaş aralığındaki 9 Filistinli hayatını kaybederken evler, yollar ve sağlık merkezleri hasar gördü. İsrail ordusu direniş gruplarının kullandığı bir merkezi hedef aldıklarını iddia etti. Filistin yönetimi, saldırıları “barbarlık ve savaş suçu” olarak niteledi.