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ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi

Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi

Çanakakle'nin Biga ilçesine 5 ay önce arkadaşlarına ziyarete gelen Taylandlı Najhatai Caiwan, aşık olduğu Mert Onay ile evlendi. Ülkesinde restoran işlettiğini anlatan Caiwan, "Ben her şeyi bırakıp sevdiğimin yanına geldim. Yeni bir hayata başlayacağım. Şimdi burada bir de sevdiğim insan oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Taylandlı Najhatai Caiwan ile Mert Onay, nikah masasına oturdu.
Taylandlı Najhatai Caiwan ile Mert Onay, nikah masasına oturdu.

Tayland'dan 5 ay önce Biga ilçesinde bir masaj salonu işleten arkadaşlarına ziyarete gelen 33 yaşındaki Najhatai Caiwan, Gelibolu'da yaşayan 33 yaşındaki Mert Onay ile tanıştı.

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Caiwan, tatili bittikten sonra döndüğü ülkesinden de Mert Onay ile telefonla görüşmeye devam etti. İkili, bir süre sonra evlilik kararı aldı. Yeniden Türkiye'ye gelen Caiwan ile Onay, Gelibolu Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahidi, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü oldu.

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Ülkesinde restoran işlettiğini anlatan Caiwan, "Ben her şeyi bırakıp sevdiğimin yanına geldim. Yeni bir hayata başlayacağım. İşlerimizi yoluna koyduktan sonra eşim Mert Onay ile restoran açmayı planlıyoruz. Türk ve Tayland yemekleri olacak. Türkiye'yi seviyordum. Şimdi burada bir de sevdiğim insan oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.

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