Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü açılış tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katıldı. Çanakkale Köprüsü'nün önemine dair konuşmalarının ardından Çanakkale Köprüsüne ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Çanakkale Köprüsü'nün ne zaman kullanıma açılacağı sorgulanmaya başlandı.

ERDOĞAN'IN "ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ" HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. "Bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır" diyen Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yabancı ülkelere seslenen muhalefeti "Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak, `Sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir" diyerek eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,1915 Çanakkale Köprüsü´nün Lapseki ilçesindeki şantiye alanına helikopter ile geldi. Helikopter, 1915 Çanakkale Köprüsü´nün etrafında bir kez tur attı ve Erdoğan, havadan köprünün son halini inceledi. Ardından helikopterle şantiye alanına inen Erdoğan, yetkililerden brifing aldı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2022'de hizmete açılması hedefleniyor. Türkiye ve Dünya tarihinde büyük iz bırakmış Çanakkale Boğazı'ndaki bu anıtsal yapı, en yüksek mühendislik ve estetik standartlarını karşılayan özelliklerde tasarlandı. Tamamlandığında, 2023 metre ana açıklığı ile "dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 333 metrelik kuleleri ile de "dünyanın en yüksek asma köprüsü" olacak.

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ÖZGÜN Çanakakele Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN UZUNLUĞU NE KADAR?

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAÇ DAKİKADA GEÇİLECEK?

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleriyle aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

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