Çanakkale'de orman yangını çıktı

Çanakkale merkeze bağlı Kemal köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

OYNAT 00:00 Son dakika: Çanakkale'de orman yangını meydana geldi Son dakika haberine göre Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor. BiP'te paylaş

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Yangına havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekiplerin anında müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.