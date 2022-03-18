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ÇANAKKALE

Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' adlı belgesel serisi hazırladı. Belgesel serisinde; Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanlarının hikayeleri ve canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele anlatılıyor.

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Haber Merkezi DHA
Çanakkale Zaferinin bilinmeyen kahramanları
Çanakkale Zaferi Belgeseli

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' adlı belgesel serisi hazırlandı.
Belgesel, sadece savaşmak için köyünden dışarı çıkan çocukların, mektebini yarıda bırakmış genç talebelerin, şifa olmaya giden sağlıkçıların, tabur imamlarının, canı pahasına tabyasını terk etmeyen topçuların, ömrünü cephelerde Mehmetçiğe kumandanlık etmeye adayan paşaların hikayelerini aktarıyor.

6 BELGESEL DİZİSİ HAZIRLANDI

Belgesel serisi, 'Bir Hilal Uğruna Çanakkale' genel başlığı altında; 'Ateşin İçinden Geçenler: Çanakkale Savaşı'nda Susmayan Tabyalar ve Kahraman Topçular', 'Kalemini Toprağa Gömenler: Çanakkale Savaşında Mektepliler', 'Savaşın Kaderini Değiştirenler: Çanakkale'de Askeri Zeka ve Osmanlı Kumandanı Cevat Paşa', 'Siperleri Dolduran Dualar: Çanakkale Savaşı'nda Tabur İmamları', 'Yaraları Saranlar: Çanakkale Savaşında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Sağlıkçılar' ve 'Tarihe Not Düşenler: Çanakkale Savaşı Hatıratları ve Münim Mustafa' olmak üzere 6 bölümden oluşuyor ve seri bugün TRT Belgesel ile başkanlığın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından '1915-1916 Basında Çanakkale Zaferi' adlı kitap da hazırlandı. Kitapta, Çanakkale Zaferi ile ilgili ulusal ve uluslararası basında yayımlanan binlerce eşsiz belge, haber, fotoğraf, yorum ve karikatür bir araya getirildi.

'ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAYI AMAÇLIYORUZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin, bir milletin yalnızca fedakarlığıyla değil zekasıyla disipliniyle çalışkanlığıyla stratejik aklıyla kazanılmış bir zafer olduğunu belirterek, Anadolu'nun Türk milletinin vatanı olduğunu dünyaya ispatlayan destansı mücadelenin kahramanlarını rahmetle ve saygıyla andıklarını kaydetti.
Bu zaferin sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de temelden etkilediğine işaret eden Altun, "Tüm dünya üzerinde böylesine güçlü bir değişim yaratan ve bu kutsal toprakları bize yeniden vatan kılan Çanakkale Savaşı’nın, bir kahramanlık öyküsüne dönüşmesi hiç kolay olmadı. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık için bütün engellerin üstesinden nasıl gelebileceğinin en önemli göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Hazırladığımız Çanakkale'de 'Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' belgesel serisiyle amacımız; Çanakkale Zaferi'nin kaderini belirleyen canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın hikayelerini başta gençlerimiz olmak üzere daha geniş kitlelere ulaşmayı ve Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni'nde konuştu: 'İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir'
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni'nde konuştu: 'İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir'

107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
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Bugün, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı \"Çanakkale Geçilmez Destanı\"nın yıldönümü.
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Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.
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Çanakkale Cephesine 490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.<br><br>
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Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.<br><br>
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İşte arşivde yer alan fotoğraflarla Çanakkale Destanı...
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Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 yılında başladı, 9 Ocak 1916 tarihinde sona erdi.
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Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştı.
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İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçladı. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı.
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18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapıldı Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar oldu.
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Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratıldı ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam ettiler. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekildi.
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Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmekte. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edildi. Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçti.<br>
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107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi: Bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış
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Cepheye 16 yaşında giden ve Çanakkale Savaşı’ndan gazi olarak memleketine dönen eşi Temel Doğan’ın, savaştan döndükten sonra kendisine askerlik anılarını anlattığını söyleyen Güllü Doğan, savaşın yokluk içerisinde geçtiğini ve eşinin ayağında potinin bile olmadığını anlattığını söyledi.
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Eşinin o günlere dair anılarını anlatırken gözleri dolan Güllü Doğan, 1989 yılında hayatını kaybeden eşini çok özlediğini ifade etti.
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“Yüzbaşı eşime git o gavuru vur, potinlerini giy demiş”<br><br>Eşinin o günlere ait anılarından bahseden 110 yaşındaki Güllü Doğan, “8 çocuk annesiyim. Eşim savaştaki anılarını bana anlatırdı. Potinleri yırtılmış, yalınayak kalmış. Yüzbaşının yanına gidip potinim yok demiş. Yüzbaşı da demiş ki, git o gavuru vur, potinlerini de giy. Ben de gittim buldum, vurdum, giydim ayaklarıma geldim dedim ki Yüzbaşım giydim geldim dedi.
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Çok anısını anlatmıştı ama aklımızda kalmadı ki. Aklımda bu kaldı sadece. Eşim 1989 yılında vefat etti. Benim okur yazarlığım yok, nüfus kağıdımda beni büyük yazdırdılar ben 110 yaşındayım. Benim eşim yumurta yemezdi. Askerde yumurtaları yedirdiler bize tiksindim, daha yumurta yemem derdi. Özlüyorum onu ama elimizden bir şey gelmiyor. Mekanı cennet olsun, aylığıyla bana destek oluyor. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Polislerin, askerlerin, başbakanların da hepsinin kandillerini kutlarım Allah hepsine uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.
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“Her 18 Mart’ta ben o madalyayı takıyorum”<br><br>Dedesinin İstiklal Madalyasını her 18 Mart’ta gururla taşıdığını söyleyen torunu Ali Doğan, “Dedem Çanakkale Savaşı’na 16 yaşında gitmiş. Gelibolu’da savaşa katılıp yaklaşık 4 yıl orada kaldıktan sonra savaş bitince memleketine geliyor.
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Ondan sonra Çanakkale Gazisi olarak madalya alıyor. Kırmızı kurdeleli madalya veriliyor dedeme. 1989 yılında da vefat ediyor. Her 18 Mart’ta ben madalyayı alarak onu dualarla, rahmetle anarak bir gün günü geçiriyorum.
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Ben dedemi 7 yaşına kadar gördüm. Savaş zamanında botlarının yırtık olduğunu anlatırdı, bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış.
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Yokluk içindeymiş savaş, dedem komutanından bot istiyor, komutan diyor ki düşman askerini öldür ve botunu giy. Düşmanı öldürdükten sonra sadece botunu alıyorlardı çünkü yalınayak savaşıyorlardı.
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Yoklukta bu vatanı kurtardılar. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun bütün şehit ve gazilerimizin” diye konuştu.
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Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi: Bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış
Gümüşhane'de Çanakkale Savaşı gazisi 1898 doğumlu Temel Doğan'ının eşi 110 yaşındaki Güllü Doğan eşinin İstiklal Madalyasını ilk günkü gibi saklıyor.
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