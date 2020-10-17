Çanakkale’de 19 köpek zehirlenerek telef edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, kimisi sahipli kimisi de sokak hayvanı olan 19 köpek, zehirli tavuk ciğeri verilerek telef edildi.

Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BİSHAK), köpeklerin kim ya da kimler tarafından zehirlendiğini belirlemek üzere harekete geçerken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. BİSHAK Başkanı İsmail Hakkı Özarı, "Çoğu sokak köpeği olmakla beraber, aralarında sahipli köpekler de var. Birkaç tane köpeği kurtarabildik ancak çoğu öldü. Bu katliamı yapanlar hakkında BİSHAK olarak suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Tavuklara zarar veriyorlar iddiası

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği olayla ilgili İdriskoru köyünde oturan bir vatandaş, köpeklerin tavuklara zarar verdiği için zehirlendiğini öne sürdü. Jandarma, İdriskoru köyüne giderek, vatandaşlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.