Çanakkale’de 213 mülteci yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 213 mülteci yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca 5 insan kaçakçısı da gözaltına alınırken, mültecilerin taşınmasında kullanılan bir minibüse ve otomobile el koyuldu.
- Yakalanan mülteciler, Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Toplam 6 operasyonda yakalanan kaçak göçmenlerle beraber çok sayıda can yeleğine de el koyuldu.