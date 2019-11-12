Gündem Çanakkalede 70 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 70 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Yetkililer göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.
Yetkililer göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, bazı grupların lastik botlarla Ayvacık ilçesi ile Ahmetçe köyü açıklarında olduğunu tespit etti.

70 düzensiz göçmen yakalandı

Söz konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14'ü Suriye, 10'u Filistin, 5'i Yemen ve 41'i Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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