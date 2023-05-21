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Çanakkale'de balık avlamak için gölete açılan üç kişinin içinde bulunduğu tekne battı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde balık tutmak için gölete açılan ve içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

15:17 . 21/05/2023 Pazar
AA
Gölette facia

Gölette facia

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde balık tutmak için gölete açılan ve içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Aktaş (58), Kemal Ateş (56) ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) balık tutmak için tekneyle açıldı. Teknenin batması sonucu içindekiler suya düştü. Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, Gulam Haziret ise suda kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine jandarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipler sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, barajda kayıp olan Afganistan uyruklu Gulam Hazirat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.



#çanakkale
#Gölet
#Ezine
#arama kurtarma
1 saat önce
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