Çanakkale'de balık avlamak için gölete açılan üç kişinin içinde bulunduğu tekne battı

Olay, Ezine ilçesindeki Bahçeli Barajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Aktaş (58), Kemal Ateş (56) ve Afganistan uyruklu Gulam Haziret (39) balık tutmak için tekneyle açıldı. Teknenin batması sonucu içindekiler suya düştü. Ali Aktaş ve Kemal Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulurken, Gulam Haziret ise suda kayboldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kurtulan 2 kişiye müdahale etti. Kemal Ateş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.