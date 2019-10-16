Çanakkale'de kendilerini savcı olarak tanıtıp insanları dolandırmaya çalışan iki kişi tutuklandı

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kadının parasını dolandırmaya çalışırken yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, 74 yaşındaki S.G'nin bankadaki hesabında bulunan paranın terör örgütlerince kullanıldığını söyleyip yaşlı kadının parasını çekmesini istedi.

Ekipler harekete geçti

75 bin lirayı bankadan çeken S.G, nakit parayı bir poşete koyarak Fevzipaşa Mahallesi Tıflı Sokağı'nda şüphelilerin söylediği noktaya bıraktı. Bu esnada yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarını alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bilgi üzerine harekete geçti.

Kovalamacanın ardından yakalanan şahıslar tutuklandı

Yaşlı kadının para dolu poşetini alan kişileri tespit eden polislerle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu F.T. (25) ile H.T'yi (30) yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 75 bin lira mağdur kadına teslim edildi.