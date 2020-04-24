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Gündem Çanakkalede koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya hayatını kaybetti
ÇANAKKALE TÜRKİYE

Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya hayatını kaybetti

Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Bahriye Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.
Bahriye Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.

Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.

Alzheimer ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, bugün köydeki evinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kaya, yaşadığı Yenice’nin Çal köyünde toprağa verildi.

Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
OYNAT 00:53
Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı.


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