Çanakkale'de koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya hayatını kaybetti

Spor

Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF ve Kulüpler Birliği ile yaptığı video konferansta Süper Lig'in haziran ayında seyircisiz olarak başlamasına karar verildi. Her takımın kendi sahasında oynayacağı maçlarla ilgili net tarih ise mayıs sonunda belirlenecek.