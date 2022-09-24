Gündem Çanakkalede mülteci teknesi battı Altı ölü bir kayıp
ÇANAKKALE

Çanakkale’de mülteci teknesi battı: Altı ölü bir kayıp

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden dördü çocuk altısı denizde boğularak öldü, 15’i ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Çanakkale’de mülteci teknesi battı: Altı ölü bir kayıp
Çanakkale’de mülteci teknesi battı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, dördü çocuk, altı kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp bir göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

227 Afgan göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
FOTOĞRAF 8
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.
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Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.
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Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.
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Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 göçmen ülkelerine geri gönderildi.
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Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilecek.
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227 Afgan göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

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Bakan Ersoy Gelibolu'da batık gemiye daldı
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Bakan Ersoy Gelibolu'da batık gemiye daldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Suvla Koyu açıklarındaki HMT Lundy batıklarına anı dalışı gerçekleştirdi. Dalıştan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 107 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda batan savaş gemileri tarihi yolculuk yapma imkanı sunuyor” açıklamasında bulundu.
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Joao Pedro: "Buraya gelerek doğru kararı verdim"

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Joao Pedro, sabah antrenmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: SP‘nin ev sahipliği yaptığı altılı masadan biri cumhurbaşkanı olursa 'başörtüsü' gönderden inmiş olacak
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Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: SP‘nin ev sahipliği yaptığı altılı masadan biri cumhurbaşkanı olursa 'başörtüsü' gönderden inmiş olacak

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında, altılı masanın Saadet Partisi’nin (SP) ev sahipliğindeki toplantısına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "Seçimleri kazanmak amacı ile bir araya gelecek altı siyasi parti eğer amaçlarına ulaşırlarsa ve adı geçen kişilerden birisi seçimi kazanır Cumhurbaşkanı olursa Merhum Erbakan Hocamızın zamanı gelecek herkes selam duracak dediği ‘başörtüsü’ de kaybetmiş olacaktır. Yani SP'nin ev sahipliği yaptığı bu toplantı sayesinde manevi olarak başörtüsü gönderden inmiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Aydın, "İşte o gün milli görüş tarihi için kara gündür" ifadelerini kullanarak SP'ye tepki gösterdi.

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