Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden altısı öldü 15'i kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, dördü çocuk, altı kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp bir göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmenlerden 15'i sağ kurtarıldı, altısının cansız bedenine ulaşıldı.' ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı