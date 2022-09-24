Gündem Yunanistanın geri ittiği göçmenlerden altısı öldü 15i kurtarıldı
ÇANAKKALE

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden altısı öldü 15'i kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden dördü çocuk altısı denizde boğularak öldü, 15’i ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistanın geri ittiği göçmenlerden altısı öldü 15i kurtarıldı
Çanakkale’de mülteci teknesi battı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, dördü çocuk, altı kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp bir göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmenlerden 15'i sağ kurtarıldı, altısının cansız bedenine ulaşıldı.' ifadeleri kullanıldı.

Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Çeşme açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

227 Afgan göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
FOTOĞRAF 8
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.
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Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerindeki Afgan uyruklu 227 göçmen, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinasyonunda ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrolleri tamamlanarak Erzurum Havalimanı'na getirildi.
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Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle başkent Kabil'e gönderildi.
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Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden 3 bin 997 Afgan, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere, toplam 5 bin 161 göçmen ülkelerine geri gönderildi.
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Ayrıca yarın sabah Erzurum Havalimanı'ndan yapılacak bir charter seferi ile 136 Afgan göçmen daha ülkelerine gönderilecek.
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227 Afgan göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 227 göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
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