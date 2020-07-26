Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çanakkalede orman yangını Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
ÇANAKKALE

Çanakkale'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevlere iki uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, beş dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi AA
5 ayrı noktadan çıkan Çanakkale yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
5 ayrı noktadan çıkan Çanakkale yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

İHA
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
  • Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'de orman yangını çıktı
GÜNDEM
Çanakkale'de orman yangını çıktı

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İHA
Alevlere iki uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, beş dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
GÜNDEM
Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Bağcılar’da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın çıktı
GÜNDEM
Bağcılar’da gece vakti çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı
GÜNDEM
Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı

Kınalıada'da yangın
OYNAT 00:59
Kınalıada'da yangın
Kınalıada'da hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Safranbolu’da tarihi iki konakta yangın çıktı
OYNAT 00:58
Safranbolu’da tarihi iki konakta yangın çıktı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otel olarak kullanılan iki tarihi konakta yangın çıktı. Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer diğer konağa sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın çevresinde bulunan evlerde boşaltıldı.

Isparta Kızıldağ’da orman yangını
OYNAT 00:00
Isparta Kızıldağ’da orman yangını
Isparta' nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kızıldağ Milli Parkı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 3 dozer ile müdahale sürüyor.

Manavgat'ta orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
OYNAT 00:55
Manavgat'ta orman yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya başladı.


Abone Ol Google News
Jandarma giriş ve çıkışları kapattı

Jandarma giriş
ve çıkışları kapattı

400 kişilik mahalle karantina altına alındı.
Putinden gözdağı

Putin'den gözdağı

​Rusya hipersonik füzeyi fırlattı.
MİTe yeni KALE

MİT'e yeni 'KALE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

​MSB'den Yunanistan'a çok sert tepki.
Vali Yerlikaya Ayasofya'dan çıkmıyor

Vali Yerlikaya Ayasofya'dan çıkmıyor

​Güne sabah namazıyla başlayıp her detayı takip ediyor.
Alkışlarla karşılandılar

Alkışlarla karşılandılar

​Süper Lig'de sezonun son maçı başladı.

​Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme.

​“Burada uyumak evde uyumaktan 10 kat daha iyi.”

​Borsa İstanbul'da yeni dönem yarın başlıyor, tüm hazırlıklar tamam.

204 gündür kayıp olan Gülistan Doku iki gün art arda alıkonulmuş.

Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimli bakıcı desteği miktarı artırıldı.
Yine İzmir <br>yine su çilesi

Yine İzmir
yine su çilesi

Tatilciler tankerlerden su taşıyor, belediye çalışmıyor.
Fener'i reddetti<br>Galatasaray'ı seçti

Fener'i reddetti
Galatasaray'ı seçti

​Milli futbolcu transfer tercihini yaptı.
Yılın 11'ini seçti

Yılın 11'ini seçti

​Rıdvan Dilmen sezonun kadrosunu belirledi.
Bu kez<br>korkulan olmadı

Bu kez
korkulan olmadı

​Yaylada kaybolan küçük Elif sağ olarak bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.