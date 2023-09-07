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Çanakkale’de orman yangını: Ekipler seferber oldu yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

15:23 . 7/09/2023 Perşembe
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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak içim havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ayvacık ilçesi Nusratlı rampası mevkiinde saat 14.26 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 uçak, 9 arazöz ve 74 personelle orman yangınını havadan ve karadan müdahale edildi.

Yoğun bir müdahale sonrası ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



#orman yangını
#çanakkale
#müdahale
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