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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın nedeniyle boşaltılan Çamköy köyüne gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Aktaş, “Ayvacık ilçesinde vatandaşlarımızı bu gece misafir edeceğiz. Köy tedbiren boşaltıldı. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi.

08:06 - 21/06/2024 Cuma
AA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir."

Vali Aktaş: Yangın köye değil, dış tarafa doğru ilerledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın nedeniyle boşaltılan Çamköy köyüne gelerek bölgede incelemelerde bulundu.


Yangının 00.30'da başladığını söyleyen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Çamköy'deki yangınımız orman teşkilatımız başta olmak üzere diğer kamu kurum kuruluşlarının araç, gereç ve personeliyle müdahale devam ediyor. Köy boşaltıldı. Ayvacık ilçesinde vatandaşlarımızı bu gece misafir edeceğiz. Köy tedbiren boşaltıldı. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı haberini vermeyi ümit ediyoruz" dedi.

#Çanakkale
#Yangın
#Orman
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