Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir."

Vali Aktaş: Yangın köye değil, dış tarafa doğru ilerledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın nedeniyle boşaltılan Çamköy köyüne gelerek bölgede incelemelerde bulundu.



