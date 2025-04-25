CANİKFEST'te muhteşem açılış

Canik Belediyesi tarafından hazırlanan, Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olan CANİKFEST, yoğun ilgiye sahne olan görkemli açılış töreniyle başladı. Protokol üyelerinin ve vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı açılış töreninde düzenlenen sahne ve bilim gösterileri büyük alkış aldı.

CANİKFEST süresince her yaştan vatandaşla bilim, teknoloji ve sanat dolu günlerde bir araya geleceklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada yerel yönetimlerin asli görevlerini sürdürürken eğitim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında örnek projelerle gelecek kuşaklara destek olmaları gerektiğini ve bu anlayışla çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ülkemizi her alanda geleceğe taşıyacak olanlar, ruhunda ve gönlünde Milli Teknoloji Hamlesi’ni taşıyan nesiller olacaktır" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı

Canik Modeli Belediyecilik

"Türkiye Yüzyılı’nda, ana gayelerimizin başında “Teknoloji tüketen değil, üreten bir nesiller” yetiştirmek gelmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi’nin neferlerini yetiştirmek ve toplumumuza kazandırmaktır" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmanın devamında ilçede hayata geçirdikleri projelerle geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Yerel yönetimler, asli görevleri ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini takip etmeleri ve bu doğrultuda hareket etmelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek teknolojide tam bağımsız Türkiye hedefiyle ortaya koyduğu vizyonu ileriye taşıyacak, savunma sanayinde yeni ilklere imza atacak olan gençlerimizdir. ‘Canik Modeli Belediyecilik’ ile bilimde ve teknolojide sürdürülebilir inovasyon projeler ve çalışmalarla, ‘Bilimde ve Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye’ serüveninde yer almaya, geleceğin bilim insanlarını ve yazılım mühendislerini yetiştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin En Başarılı Kampüsü Canik

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü seçildiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü seçilen, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin ismini yaşattığımız, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’yle bilim ve teknoloji alanına farklı bir boyut kazandırdık. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışının gerçekleştirildiği günden bugüne değin 168 bin 556 öğrencimizi bilim, teknoloji, yapay zekâ, robotik kodlama, yazılım ve siber güvenlik alanlarında uygulamalı eğitim programlarıyla buluşturduk" ifadelerine yer verdi.

Gençlik, eğitim, sıfır atık, spor, bilim ve teknoloji alanlarındaki başarılarını ödüllerle taçlandırdıklarını da dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik projeleriyle Canik Belediyesi'nin vatandaşlar tarafından Eğitim Dostu Belediye olarak adlandırıldığını söyledi.

Başkan Sandıkçı'dan Teşekkür

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen CANİKFEST'in bir birlikteliğinde sembolü olduğunu da ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı konuşmasını, " CANİKEFEST, bilim ve teknoloji serüveninde kalbi “Bilim ve Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye” idealine inanan ve bu ideali gelecek kuşaklara aktarmak isteyen güçlü birlikteliğin bir simgesidir. Gayretli çalışmalarla bugün sizlerle buluştuğumuz CANİKFEST ile sadece yerel ölçekte değil, ulusal boyutta da Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda unutulmaz izler bırakacağız. CANİKFEST’in hazırlık sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı’ya, TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın’a, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan’a, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanımız Sayın Ömer Kökçam’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Elvan Kuzucu Hıdır’a, üniversitelerimize, tüm paydaşlarımıza, kurum personellerimize, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle tamamladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı'nda gerçekleştirilen programın açılış törenine Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Öztürk, Canik İlçe Sağlık Müdürü Gözde Küleç Sarı, şube müdürleri, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik Belediye Meclis Üyeleri, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

CANİKFEST, 26 Nisan 2025 tarihine kadar Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.



