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Canik’te okullar pırıl pırıl

Canik Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcında pandemi tedbirleri kapsamında ilçedeki okulların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canik’te okullar pırıl pırıl
Dezenfekte ve temizlik çalışmaları, ilçe merkezi ve mahallelere bağlı okullarda gerçekleşti.

Canik Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcında pandemi tedbirleri kapsamında ilçedeki okulların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi koordinasyonuyla gerçekleşen dezenfekte ve temizlik çalışmaları, ilçe merkezi ve mahallelere bağlı okullarda gerçekleşti.

  • 6 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak öğrenciler için ilçedeki okullarda sağlıklı bir ortam hazırladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin maske ve mesafe kurallarına uyarak gönül rahatlığı içinde derslere devam edebileceklerini belirtti.
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