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Çankaya’da Yavaş’a isyan

CHP’deki yeni kriz Çankaya adayı Hüseyin Can Güner ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında. Yavaş ile göstermelik bir görüşme dışında buluşmayan Güner, bundan sonra da ziyareti düşünmüyor. Hatta Güner’in Yavaş’ın ekibine, “Başkan bizimle görüşmek istiyorsa gelsin görüşsün” dediği belirtiliyor. Yavaş, Çankaya adayı olarak Bekir Ödemiş’i istiyordu.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:27 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hüseyin Can Güner, Mansur Yavaş.
Hüseyin Can Güner, Mansur Yavaş.

CHP'de aday tespiti ve sonrasında yaşanan gerilimlere bu kez de Çankaya adayı Hüseyin Can Güner ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında esen soğuk rüzgarlar eklendi. Soğukluğun Güner kaynaklı olduğu ve Güner'in, Yavaş'la bir araya gelmek istemediği bildirildi. Güner'in Yavaş'ı ziyaret etmeyi düşünmediğini aksine Yavaş'ın ekibine "Başkan bizimle görüşmek istiyorsa gelsin görüşsün" dediğini aktarıldı.

ZORAKİ GÖRÜŞME

Bu çıkışa karşın CHP teşkilatından gelen tepkiye direnmeyen Güner'in 22 Şubat'ta Yavaş ile bir araya geldi. İkilinin bu görüşme dışında kamuya yansıyan ikinci bir görüntüsünün olmaması, Çankaya'da yeni bir krizin yaşandığının göstergesi olarak değerlendirildi.

ÇANKAYA İÇİN İSİM ÖNERMEDİ

Başkentte pek çok ilçede aday belirme sürecine dahil olan Yavaş, Çankaya'da aday belirleme sürecine doğrudan dahil olmamakla birlikte, Bekir Ödemiş'e sıcak baktığı biliniyordu. Çankaya için adaylığını açıklayan ve bu nedenle ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı görevinden de istifa eden Ödemiş, CHP Genel Merkezi’ne kazan kaldıran ve ortak bildiri yayınlayarak atama usulü aday belirlenmesine karşı çıkan 19 isim içinde yer almamıştı.

Ödemiş'in 1999-2007 arasında iki dönem CHP'den Görme Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.



#siyaset
#Mansur Yavaş
#CHP
#Hüseyin Can Güner
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