Çankırılı kadınlara ürünlerinizi dünyaya satın çağrısı

Çankırı Belediyesi Esentepe Kültür Merkezi üye ve kursiyerlerinin “Marifetli Eller” yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kısa konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırılı hanımların marifetleri ile neler ortaya koyduklarını, bu coğrafyanın insanının un, tuz ve su ile neler yapabileceklerini bildiklerini söyledi. Tüm hocalara ve kursiyerlere ayrı ayrı teşekkür eden Esen, onlardan özel bir istekte de bulundu. Esen, “O marifetli ellerden çıkanları sandığınızda saklamayın. Çankırı’ya birçok turist geliyor. Bu ürünleri sandıklardan çıkarıp satarak Türkiye’ye ve dünyaya gösterin istiyorum” dedi. Masa örtüleri, yatak örtüleri, yelekler, çeyiz takımlarının dikkat çektiği sergi bu akşam mesai bitimi sona erecek.