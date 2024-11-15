Casusluk düzenlemesi bütçe sonrasına

CHP'den gelen alternatif öneri için süre talebi ile endişelerin giderilmesi yönünde kamu güvenliği bürokrasisinden kapsamlı sunum talebi doğrultusunda askıya alınan 'yeni tip casusluk' düzenlemesi, AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak yeni kanun teklifine eklenecek. Edinilen bilgiye göre; yeni tip casusluk düzenlemesi için haftaya AK Parti ve CHP grup yönetimleri, güvenlik bürokrasisi ile bir araya gelecek. Toplantı, 20 Kasım çarşamba günü gerçekleşecek. Yapılacak toplantıda, muhalefet eleştiri, kaygı ve önerileri dile getirecek. Güvenlik bürokrasisi de konuya ilişkin değerlendirmelerini CHP heyetine aktaracak.