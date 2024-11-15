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Casusluk düzenlemesi bütçe sonrasına

Casusluk düzenlemesi bütçe sonrasına

Uğur Duyan
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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AK Parti, yeni tip casusluk düzenlemesini 2025 Bütçesi'nin aralık ayında yapılacak görüşmelerinden sonra Meclis gündemine yeniden almaya hazırlanıyor.

CHP'den gelen alternatif öneri için süre talebi ile endişelerin giderilmesi yönünde kamu güvenliği bürokrasisinden kapsamlı sunum talebi doğrultusunda askıya alınan 'yeni tip casusluk' düzenlemesi, AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak yeni kanun teklifine eklenecek. Edinilen bilgiye göre; yeni tip casusluk düzenlemesi için haftaya AK Parti ve CHP grup yönetimleri, güvenlik bürokrasisi ile bir araya gelecek. Toplantı, 20 Kasım çarşamba günü gerçekleşecek. Yapılacak toplantıda, muhalefet eleştiri, kaygı ve önerileri dile getirecek. Güvenlik bürokrasisi de konuya ilişkin değerlendirmelerini CHP heyetine aktaracak.


Yasa askıya alındı ama önerimiz yok

  • Yasa askıya alındı ama önerimiz yokAK Parti, muhalefetin teklifini görmek için 'yeni tip casusluk ' düzenlemesini askıya aldı ancak CHP’nin verecek bir önerisinin olmaması parti içinde tartışmaya neden oldu.

MUHALEFETTE GECİKTİK

Yeni tip casusluk düzenlemesine 'net ifadelerden yoksun olduğu eleştirisini' getiren CHP, düzenlemeye komisyonda başlanarak istenilen seviyede muhalefet gösterilmediğini ve Genel Başkan Özgür Özel'in çıkışından sonra eylemlilik kararının çıktığını ifade etti. Tepki göstermede geç kaldıklarını ifade eden kaynaklar, "AK Parti bizden karşı öneri isteyecek yalnız yönetimin sistematik bir karşı önerisi yok. Yasanın çekilmesini talep ediyorlar ama alternatif sunmuyorlar. Muhalefet şerhi bu çerçevede yeterli değil. Öncelik öneri sunmaktan çok muhalefet etmek" dedi.




#casusluk
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#AK Parti
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