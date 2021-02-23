Bakan Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
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