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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Bakan Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

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