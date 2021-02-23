Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız Bakan Çavuşoğlu: Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Haber Merkezi 23 Şubat 2021, 14:28 Son Güncelleme: 23 Şubat 2021, 14:54 AA