|
Gündem

Cemal Enginyurt'tan Meclis kürsüsünde Ali Erbaş'a 'günaydın' iftirası

Muhalif basın, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberleri bir kez daha gündeme getirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erbaş hakkında ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyururken Demokrat Partili Cemal Enginyurt da Meclis kürsüsünde Erbaş'a iftira attı. Kürsüde "Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." diyerek sesini yükselten Enginyurt, AK Parti sıralarından yükselen itirazlara, "Bağırma lan oradan! Gel buraya!" diye yanıt verdi.

15:02 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Ali Erbaş'a atılan 'günaydın' iftirasını Meclis kürsüsünden sürdürdü.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Ali Erbaş'a atılan 'günaydın' iftirasını Meclis kürsüsünden sürdürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberler bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu haberlerde Erbaş'ın
"Günaydın demek cahiliye dönemi adeti günaydın yerine Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor"
ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2021 yılından bu yana ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir.
Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “günaydın” kelimesini kullandığını belirtmişti."


Demokrat Partili Enginyurt Meclis kürsüsünde iftirayı sürdürdü

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Erbaş hakkında ortaya atılan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığının açıklanmasına rağmen Meclis kürsüsünde konuyu gündeme getirdi. Geçtiğimiz gün Akbelen gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de konuşan Enginyurt, "
Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm."
dedi.
Sesini yükselten Enginyurt, AK Parti sıralarından yükselen itirazlara,
"Bağırma lan oradan! Gel buraya! Ne bağırıyorsun?"
sözleriyle cevap verdi.




#Cemal Enginyurt
#Demokrat Parti
#Ali Erbaş
#TBMM
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağzı köpürmek deyiminin anlamı