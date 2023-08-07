'Günaydın' iftirası yine gündemde: Muhalif basın bir kez daha Ali Erbaş'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Muhalefet medyası, geçtiğimiz senelerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberleri bir kez daha gündeme getirdi.
Erbaş bir kez daha hedef gösterildi
Kendisinin de 'günaydın' kelimesini kullandığını açıklamıştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erbaş hakkında ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: