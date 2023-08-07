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'Günaydın' iftirası yine gündemde: Muhalif basın bir kez daha Ali Erbaş'ı hedef aldı

Muhalif basın, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberleri bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erbaş hakkında ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Erbaş’ın, bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “Günaydın" kelimesini kullandığını belirttiği hatırlatıldı.

12:40 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Muhalefet medyası, geçtiğimiz senelerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberleri bir kez daha gündeme getirdi.

Erbaş bir kez daha hedef gösterildi

Erbaş, bazı internet siteleri ve sosyal medyada ortaya atılan haberlerde bir kez daha hedef gösterildi. Söz konusu haberlerde Erbaş'ın
"Günaydın demek cahiliye dönemi adeti günaydın yerine Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor"
ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Kendisinin de 'günaydın' kelimesini kullandığını açıklamıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erbaş hakkında ortaya atılan bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir.
Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “günaydın” kelimesini kullandığını belirtmişti.



#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanı
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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