'Günaydın' iftirası yine gündemde: Muhalif basın bir kez daha Ali Erbaş'ı hedef aldı

Erbaş, bazı internet siteleri ve sosyal medyada ortaya atılan haberlerde bir kez daha hedef gösterildi. Söz konusu haberlerde Erbaş'ın

"Günaydın demek cahiliye dönemi adeti günaydın yerine Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor"