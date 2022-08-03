Gündem Cemevi saldırganından ilk ifade Bana paranoyaksın diyorlardı
ANKARA

Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı

Ankara'da iki cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na saldırı düzenlenen saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen Ahmet Ozan K. tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Ahmet Ozan K. ilk ifadesinde “Eskişehir’e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylardan onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime ‘sen uyduruyorsun, paranoyaksın’ şeklinde cevap veriyorlardı. Ben iki ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı
Ankara

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Tutuklanan Ahmet Ozan K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanan Ahmet Ozan K.'nın ilk ifadesi

  • Şüpheli A.O.K.’nin sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli A.O.K., ifadesinde, “Eskişehir’e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylardan onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime ‘sen uyduruyorsun, paranoyaksın’ şeklinde cevap veriyorlardı. Ben iki ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım” dedi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli A.O.K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

Provokatif eylem cezasız kalmadı: Cemevi saldırganı tutuklandı
GÜNDEM
Provokatif eylem cezasız kalmadı: Cemevi saldırganı tutuklandı

Daha önce böyle bir şey görmedik

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

NASA'dan açıklama: Devasa bir etki.
Termometreler 50 dereceyi bulacak

Termometreler 50 dereceyi bulacak

​Uzmanlarda uyarı geldi: Resmi tatil ilan edildi.
Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi.

​Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye'nin kapasitesi çok büyük

​KPSS'deki soru sızıntısı iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

​DDK aynı soru iddiaları sonrası harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.