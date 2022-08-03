​Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Tutuklanan Ahmet Ozan K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Tutuklanan Ahmet Ozan K.'nın ilk ifadesi
- Şüpheli A.O.K.’nin sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli A.O.K., ifadesinde, “Eskişehir’e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylardan onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime ‘sen uyduruyorsun, paranoyaksın’ şeklinde cevap veriyorlardı. Ben iki ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım” dedi.
Soruşturmanın geçmişi
Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli A.O.K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.