Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı Ankara'da iki cemevi ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na saldırı düzenlenen saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen Ahmet Ozan K. tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Ahmet Ozan K. ilk ifadesinde “Eskişehir’e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylardan onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime ‘sen uyduruyorsun, paranoyaksın’ şeklinde cevap veriyorlardı. Ben iki ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım” ifadelerini kullandı.

Abone Ol