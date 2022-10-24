Gündem Cemevleri teklifi komisyonda
ANKARA

Cemevleri teklifi komisyonda

Cemevleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren yeni torba yasa teklifi Meclis’te ele alınıyor. Düzenlemeyle cemevlerinin giderleri bedelsiz veya indirimli olarak karşılanacak.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Cemevleri teklifi komisyonda
​Cemevleri teklifi komisyonda.

Cemevleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren yeni torba yasa teklifi Meclis’te ele alınıyor. Düzenlemeyle cemevlerinin giderleri bedelsiz veya indirimli olarak karşılanacak. Meclis’e sevk edilen ve 23 maddeden oluşan torba kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geliyor. Düzenleme Vergi Usul Kanunu’nun yanı sıra sosyal hayatın tamamını ilgilendirilen konuları da kapsama bakımından öne çıkıyor. Kamuoyunda cemevleri teklifi olarak da bilinen torba kanun teklifle, cemevlerinin hukuki statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın; elektrik ve su tüketimlerinin bedelsiz veya indirimli olarak yapılması ve cemevlerine imar planında yer verilmesi amaçlanıyor.

SOSYAL DENGE AFFI

Teklifle ayrıca Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na geçici bir madde ekleniyor. Böylece, sosyal denge tazminatlarının ödenmesi için af uygulaması da torbaya girmiş oldu. Düzenlemede, belediyelerin ve il özel idarelerinin mevzuat hükümlerine aykırı ödedikleri sosyal denge tazminatlarından konusu suç teşkil etmeyen ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararına bağlanmayan konularla ilgili yetkili ve görevliler hakkında adli işlem yapılmaması, başlayanların ise kapatılması öngörülüyor.

Alevilere kurumsal yapı beklentimizin çok ilerisinde
GÜNDEM
Alevilere kurumsal yapı beklentimizin çok ilerisinde
Nefes kesen maçta kazanan yok

Nefes kesen maçta kazanan yok

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.
Ortalığı geren kırmızı kart

Ortalığı geren kırmızı kart

​Ali Palabıyık'ın kartı sosyal medyada gündem haline geldi.
Türkiye bir ilki başardı: Dijital birliğin ağır abisi Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

​Küçükçekmece'de özel üniversitenin binasında çatlaklar oluştu.

​Erdoğan: Kültür Yolu festivallerini yaygınlaştıracağız.

Tartıştığı akrabalarına kızıp evlerini ateşe verdi.
Unutulmaz koreografi

Unutulmaz koreografi

Sarı kırmızlı tribünlerde görsel şölen.

Hepsinin doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

Yaşlı kadının boğazını kesip bileziğini çalmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.