Cennet hurmasının hasadına başlandı

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen ve içerdiği zengin besin ve vitaminlerle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan Trabzon Hurması hasadına Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde başlandı.

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde başlandı.

Gölbaşı ilçesinde 3 bin 500 dekar üretim alanı ile üretim miktarı bakımında Türkiye’de 2. sırada yer alan Gölbaşı ilçesinde hurma hasadında rekoltenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Gölbaşı İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte hurma üreticisi Muhterem Teymur’un bahçesinde hasada katıldı.

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Bahçeyi gezerek, hurma ağacına çıkıp hurmaları dalından koparıp hasada katılan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi aldı.

Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Çiftçilerimizin gelirini artırmak için geçen yıl 30 bin, bu yılda Kasım ayı sonuna kadar 50 bin adet hurma fidanı dağıtmayı planlıyoruz.

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Dağıtılan fidanlar ve kurulan bahçelerle her sene üretim alanımız artmaktadır. Şimdilik 3 bin 500 dekar olan hurma üretim alanımız sene sonunda yapılacak olan IVA güncellemesi ile birlikte 5 bin dekara çıkacaktır. Hurmanın katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçemizde Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Adıyaman ekonomisi kazanmış olacak. Bu proje ile üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Sezonun üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Bağlarbaşı köyünde yapımı ve inşaatı devam eden hurma kurutma ve paketleme tesisi inşaatını gezdi.

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EKONOMİ Çiftçiye 5 milyarlık geri ödeme

FOTOĞRAF 6 Orman mühendisi kardeşler Eyüp ile Hamza Gülseven de çiftliğe dönüştürdükleri bahçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ile İl Özel İdaresince, tarımla uğraşan nüfusun gençleşmesi, tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında kentte geçen yıl örtü altı (sera) sebze yetiştiriciliğine yönelik yüzde 75 hibe destekli projeden faydalanarak sera oluşturdu. Yoğun ilgi gören18-40 yaş arası çok sayıda çiftçinin de bu hibe desteklerinden yararlandığı kentte kurdukları seralarında 10 kişiye istihdam sağlayan genç kardeşler, 6 dönümlük alanda yaptıkları ekimin ilk yılında 45 ton domates hasat etti. Genç kardeşler, seralarının içinde bulunduğu 23 dönümlük alanda ise sebze ve meyve üretiminin yanında hayvancılık da yaparak hayallerini gerçekleştirdi. Çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl başvuruda bulunduğunu ve projelerinin onaylandığını ifade eden Gülseven, şöyle konuştu: \"Mezun olduktan sonra kendi işimizi kurmak istedik. Babamın ve devletin verdiği destekle 23 dönümlük tarım arazisi üzerine 6 dönüme sera kurduk. Şu an seramızda yaklaşık bir aydır domates üretimi yapmaktayız. Serada şu an 7 bine yakın domates fidemiz var ve 10 işçi çalıştırıyoruz. İlk yılımız olmasına rağmen 45 ton domates hasat ettik. Bu yıl rekoltemizi 130 ila 140 ton civarında bekliyoruz.\" Gülseven, seracılığın yanı sıra 23 dönüm tarım arazisi içerisinde hayvancılık da yaptıklarını belirterek, 30'a yakın küçükbaş hayvan beslediklerini dile getirdi. Yaklaşık 200 meyve ağacının bulunduğunu aktaran Gülseven, şunları kaydetti: \"Burada ayrıca ahırımız ve sera evimiz de var. Bir orman mühendisi olarak, Anadolu'nun güzel ve verimli topraklarının boş durmasından yana değilim. Ülkemizin gençlerini, Türk gençlerini köylere çiftçilik yapmaya davet ediyorum. Herkes bu devirde kendi işinin patronu olması gerekiyor. Yaptığımız iş hem zevkli hem de istihdam da sağlıyor. Herkesi köylere bekliyoruz.\" Mühendis iki kardeş çiftlik kurup hayallerini gerçekleştirdi: Türk gençlerini köylere çiftçilik yapmaya davet ediyoruz kendi işinizin patronu olun Erzincan'da orman mühendisi iki kardeş, üniversiteden mezun olduktan sonra kurdukları çiftlikte, modern teknolojinin imkanlarını da kullanarak tarım ve hayvancılık yapıyor. BiP'te paylaş

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