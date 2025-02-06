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CENTCOM Trump'ı boşa düşürdü: Gazze'ye girme planımız yok

CENTCOM Trump'ı boşa düşürdü: Gazze'ye girme planımız yok

10:546/02/2025, Perşembe
AA
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Trump Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'yi ABD'nin kontrol edeceğini iddia etmişti
Trump Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'yi ABD'nin kontrol edeceğini iddia etmişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkan Donald Trump’ın Gazze’yi “devralma” açıklamasına rağmen bölgeye yönelik herhangi bir giriş planı bulunmadığı belirtildi.

Wall Street Journal'ın ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığına böyle bir planın hazırlanması için resmi bir talep gelmedi.


Savunma yetkilileri, bu fikri ilk olarak Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısı sırasında öğrendiklerine işaret ederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor." dedi.


Bu arada Savunma Bakanı Pete Hegseth, Netanyahu ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Pentagon'un Gazze konusunda tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylemişti.


Gazze'ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya cevaben Hegseth,
"Ortaklarımız ve müttefiklerimizle hem diplomatik hem de askeri olarak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."
ifadelerini kullanmıştı.


Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı


Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.


Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.


Trump,
"ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız."
ifadesini kullanmıştı.


#ABD
#CENTCOM
#devralma
#Donald Trump
#gazze

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