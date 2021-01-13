Gündem Cerablusta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi
GAZİANTEP

Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

Cerablus'ta devlet hastanesinin girişinde yakalanan ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının üzerinde fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT ile yaklaşık 2 kilogram demir bilye ele geçirildi. Zanlıların tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi

Haber Merkezi AA
Cerablus Devlet Hastanesi
Cerablus Devlet Hastanesi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, dün Cerablus Devlet Hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.

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CANLI BOMBA YELEĞİ, EL BOMBASI ELE BULUNDU

Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.

  • Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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