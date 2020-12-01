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GAZİANTEP

Cerablus'taki terör saldırısıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep Valiliği, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta dün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus'ta bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

''Cerablus'ta, 30 Kasım 2020 saat 15.50 sıralarında Cerablus, Hallavi Kavşağı mevkisinde, EYP yüklü motosiklet kullanılarak yapılan bombalama eylemi neticesinde icra edilen araştırma ve arama faaliyetleri sonucunda eylemi yapan M. E.Ş. isimli şahıs olay günü, bu şahısla iltisaklı olduğu değerlendirilen Ş.M.Ş, S.F. ve İ.M. bugün gözaltına alınmış ve şahısların evlerinde 2 adet tabaca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata devam edilmektedir."

Cerablus'taki bombalı saldırı anı güvenlik kamerasında
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Cerablus'taki bombalı saldırı anı güvenlik kamerasında
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu yaralı sayısı 9'a yükselirken, saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Dün, Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle düzenlenen terör eyleminde 7 kişi yaralanmıştı.

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