Ceren Özdemir'in ailesinden suç duyurusu

Ordu'da dans kursundan çıkıp evine giden Ceren Özdemir'i yaşadığı apartmanda öldüren katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

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Firar etmesi büyük ihmal

Öte yandan Ceren'in ailesi, katil Özgür Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.