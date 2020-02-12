Gündem Ceren Özdemirin ailesinden suç duyurusu
ORDU

Ceren Özdemir'in ailesinden suç duyurusu

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, katil Özgür Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.

Haber Merkezi DHA
Katil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Katil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ordu'da dans kursundan çıkıp evine giden Ceren Özdemir'i yaşadığı apartmanda öldüren katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un hiç tanımadığı Ceren Özdemir’i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.

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Ceren Özdemir'in notları ortaya çıktı: Genç kızın hayalleri, kaleme aldığı notlarda kaldı

Firar etmesi büyük ihmal

Öte yandan Ceren'in ailesi, katil Özgür Arduç’un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç’un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi’nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

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