Gündem Çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza kesildi
TEKİRDAĞ

Çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’da yılbaşından beri yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 282 tesise 34 milyon 109 bin lira ceza uygulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 2 bin 913 denetimde bulundu.

34 milyon 109 bin lira ceza

Denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 282 tesise, 34 milyon 109 bin lira ceza uygulandı.

63 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Çevreciler memnun

DHA’ya konuşan Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Doğan Durmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının başarılı olduğunu ve denetimlerin daha da artması gerektiğini söyledi.

“Denetimler sonuç veriyor”

Tekirdağ'ın bir sanayi bölgesi olduğunu vurgulayan Durmaz, “Bölgemiz sanayi bölgesi, bu denetimlerin sıklaştırmasını arzu ediyoruz. Tekirdağ’ın en çok ceza kesilen iller arasında olması Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü'nün çalıştığını ve görevini yerine getirdiğini gösteriyor. Yeterli mi? Elbette yetersiz, bu anlamda da sanayicinin çevreye daha duyarlı olmasını, çevreye özen göstermesini istiyoruz. Bizler temiz bir çevrede, insanca yaşama hakkımızı istiyoruz. Bu anlamda bu denetimlerin daha da artmasını istiyoruz, çünkü denetimler sonuç veriyor.” dedi.

En çok Çorlu Deresi kirleniyor

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor.

Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor.

Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, bu durumun önlenmesini istiyor.

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı
GÜNDEM
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri Tekirdağ'da görüldü
FOTOĞRAF 8
Title
Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü.
Title
Marmara Denizinin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etti.
Title
Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmarada da görülmeye başladı.
Title
Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.
Title
“Ne ölüsüne nede dirisine dokunmayın”Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.
Title
Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, “İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok” dedi.
Title
Title
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri Tekirdağ'da görüldü
Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan tür bu kez Tekirdağ kıyılarında ortaya çıktı. Ne ölüsü ne de dirisine dokunulmaması konusunda uyaran uzmanlar türün görüldüğü anda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguladı.
Atiba Hutchinson: Devam edeceğimi hiç düşünmemiştim

Atiba Hutchinson: "Devam edeceğimi hiç düşünmemiştim"
Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi: Çok az kişi yaşıyor.
Değeri 1,5 milyon lira

Değeri 1,5 milyon lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi.

​MİT'ten Suriye ve Kuzey Irak'a nokta operasyon.

​İl il belli oldu: İşte merak edilen o liste...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı.

Evden çıksın diye yapmadığı şey kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.