Ceza davası genişleyebilir

Ankara’daki yargılamanın sonucu hem sanıkların sorumluluğu hem de kurultaya ilişkin tartışmalar açısından belirleyici olacak. Ara kararlar, dosyada delil ve tanık incelemesinin genişleyeceğini gösterdi. Farklı soruşturmalardaki ifadelerin de dosyaya girmesi bekleniyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık “Seçim Kanunu'na muhalefet” ile suçlanıyor. İddianamede, delegelerin oylarının para ve menfaat vaadiyle etkilendiği iddiaları yer alıyor. Son duruşmada mahkeme, davayı 1 Temmuz’a erteledi. Ceza davası ile hukuk davası birbirinden ayrı yürütülüyor. Ancak ceza yargılamasında çıkabilecek deliller, kurultaya ilişkin siyasi ve hukuki tartışmaları etkileyebilir. Karar ilk aşamada kesin olmayacak; istinaf ve Yargıtay süreci de devam edecek. Böylece hem ceza hem hukuk yargısında uzun bir süreç öngörülüyor.