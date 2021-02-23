Gündem Cezaevlerini karıştırma planı var
ANKARA

​Cezaevlerini karıştırma planı var

Cezaevlerini karıştırma planı var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cezaevlerinde FETÖ ve PKK’lıların eylem hazırlığında olduklarını açıkladı: Cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük miktarda pullar gönderildiğini, bunların mektup kampanyalarının organize edilmesi için olduğunu ifade etmek isterim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cezaevlerinde gerek FETÖ mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının zaman zaman bir takım eylem organizasyonları içinde olduğunu gördüklerini söyledi.

  • Şentop, Altındağ Belediyesi ve Uluslararası Türk Akademisi iş birliğiyle yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e ilişkin soru üzerine Şentop, "Onunla ilgili de tabii henüz Meclisimize ulaşan herhangi bir şey yok. Ben bir soruşturma başlatıldığını basından öğrendim. Bu konuyla ilgili de Meclis'e geldiği zaman usulü dairesinde gerekenler yapılacaktır" dedi.

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GÜNDEM
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EYLEM ORGANİZASYONU YAPIYORLAR

Şentop, cezaevlerinde gerek FETÖ mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının zaman zaman bir takım eylem organizasyonları içinde olduğunu gördüklerini ve bu konuda duyumlar aldıklarını dile getirdi. Belli konularda kamuoyu oluşturmak, birtakım yalanları, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını gördüklerini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı milletvekillerinin bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği iyi çalışılmış bazı mektupları Meclis gündemine soru önergesi veya başka şekilde taşıdıklarına ben de şahit oluyorum. Çünkü soru önergelerinin bizzat bu konularla ilgili olanlarını okuyorum.”

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MİLLETVEKİLLERİ GÖNDERİYOR

  • “Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük miktarda pullar gönderildiğini, bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Bu bakımdan gerekli işleri, hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yürütüyor. Ancak cezaevleriyle ilgili organizasyon konusunda önemli bir konuya, bir arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir. Hiçbir zaman, hiçbir kimseye, bir başkasına hakaret etme imkanı, hakkı tanınmamalı. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalı."
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