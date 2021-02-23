​Cezaevlerini karıştırma planı var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cezaevlerinde gerek FETÖ mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının zaman zaman bir takım eylem organizasyonları içinde olduğunu gördüklerini söyledi.

Şentop, Altındağ Belediyesi ve Uluslararası Türk Akademisi iş birliğiyle yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e ilişkin soru üzerine Şentop, "Onunla ilgili de tabii henüz Meclisimize ulaşan herhangi bir şey yok. Ben bir soruşturma başlatıldığını basından öğrendim. Bu konuyla ilgili de Meclis'e geldiği zaman usulü dairesinde gerekenler yapılacaktır" dedi.

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EYLEM ORGANİZASYONU YAPIYORLAR

Şentop, cezaevlerinde gerek FETÖ mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının zaman zaman bir takım eylem organizasyonları içinde olduğunu gördüklerini ve bu konuda duyumlar aldıklarını dile getirdi. Belli konularda kamuoyu oluşturmak, birtakım yalanları, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını gördüklerini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı milletvekillerinin bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği iyi çalışılmış bazı mektupları Meclis gündemine soru önergesi veya başka şekilde taşıdıklarına ben de şahit oluyorum. Çünkü soru önergelerinin bizzat bu konularla ilgili olanlarını okuyorum.”

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